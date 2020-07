Pokud není v těchto dnech počasí pro pobyt někde u vody, určitě přemýšlíte, kam zamířit se svými dětmi, abyste je nějak zabavili a odtrhli je od věčného koukání do mobilních telefonů či na televizní obrazovku. Doslova k návštěvě zve Hravé peklo v Bernarticích, kde by některé drzejší povahy mohly trochu zkrotnout, abyste opět měli svůj zaběhnutý klid.

Nevíte co s dětmi? Šoupněte je do pekla v Bernarticích! | Foto: František Bořánek

Navíc třeba o víkendu je v Bernarticích poklidno, takže všude pohodlně zaparkujete a v samotném pekle se nebudete s nikým tlačit v temných chodbách, návštěvníci přicházejí postupně a každý si rozhodně přijde na své. Již při vstupu v pekelné recepci s věznicí na zlobivé rodiče se vám dostane příjemného uvítání a kromě různých samolepek zde můžete získat i pekelné razítko.

Při procházení pekelných chodeb si děti mohou vyzkoušet pekelnou váhu, knihu hříchů, bouřkostroj a další věci, pokud však hned na začátku neuvíznou v zrcadlovém labyrintu. Figury v pekle jsou inspirovány nejznámějšími pohádkami. Po zážitku z temného pekla se návštěvníci dostanou do patra, kde je ve zvonici umístěna Satanova hvězdárna. Zde je možné nahlédnout do pekelného dalekohledu a děti budou překvapené, co uvidí. V Satanově hvězdárně najdete i velkou Ďáblovu bibli a lebku neandrtálského čerta.

Poté cesta vede do pohádky či pohádkového světa. Zde se nachází devatero pohádek a jeden horor. Baba jaga, vlk, trpaslíci, obr, ošklivé kačátko, tříhlavý drak, zlatá ryba, hrozný loupežník, vodník, trpaslíci, Dracula a další. Při své cestě mají návštěvníci za úkol najít šest černých růží a jednoho havrana. A věřte, není to úkol nijak snadný.

Návštěva Hravého pekla v Bernarticích je adrenalinový zážitek plný zábavy. Pokud se doma nudíte a nevíte kam vyrazit, tak v pekle na nudu rychle zapomenete.