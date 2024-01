Ochránci přírody vyhlašují Rok motýlů a nabízí finanční pomoc na jejich ochranu

Proč zrovna Rok motýlů? Krom toho, že řada druhů motýlů je prostě krásná a „louka plná motýlů“ je pro mnoho lidí symbolem přírody, motýli mají ve spleti složitých vztahů mezi různými rostlinami a živočichy velmi důležitou roli. Na jedné straně jsou významnými opylovači; pro některé skupiny rostlin (např. s dlouhými trubkovitými květy) vůbec tou nejvýznamnější. Na druhou stranu jsou motýli, a především jejich housenky, důležitou složkou potravy pro řadu dalších živočichů, mimo jiné ptáků. Bez motýlů by tak příroda „přestala fungovat“.

Podobně lze mluvit i o dalších skupinách hmyzu. Motýli ale mají tu výhodu, že jsou nápadní. Když začnou mizet řekněme pestřenky, nikdo si toho dlouho nepovšimne. Když mizí z krajiny motýli, všimne si toho každý. Motýli tak fungují jako určitý varovný maják „pozor, něco není v pořádku“. To, co není v pořádku, je především naše krajina. Řada druhů motýlů je abnormálně náročná na pestrost prostředí; ke svému složitému vývoji potřebují různé druhy rostlin, potřebují místa k odpočinku, potřebují zdroje vody, některé druhy třeba i mravence. Nevyhovuje jim neudržovaná krajina plná keřů, ale ani rozlehlé plochy stejného charakteru, byť by to byla louka. Budeme-li se snažit, aby v našem okolí bylo hodně motýlů, bude se tam dařit i spoustě dalších rostlin a živočichů.

Český svaz ochránců přírody pečuje o řadu míst důležitých pro ochranu motýlů, ať již jsou to květnaté louky, světlé lesy nebo staré sady. Nabízí však také finanční pomoc dalším subjektům, které by se chtěly do ochrany (nejen) motýlů zapojit. V rámci národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity mohou spolky žádat o finanční podporu jak na mapování vzácnějších druhů motýlů, tak na drobnější praktická opatření v terénu. Ti, kteří se chtějí starat o nějaké přírodně cenné lokality dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího programu ČSOP – založit pozemkový spolek. Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, chránící přírodu a pečující o ní na základě vlastnického či smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí zájemcům o založení pozemkového spolku pomoc nejen finanční, ale i metodickou, odbornou a právní. Bližší informace o obou programech ČSOP i o aktuálně vyhlášených výzvách, jejichž uzávěrka je na konci února, najdete na webových stránkách www.csop.cz.

Tematické roky vyhlašuje ČSOP již od roku 2020. Jejich cílem je upozornit veřejnost na ohrožení konkrétní skupiny rostlin či živočichů a vyzvat ji k zapojení do její ochrany. Po orchidejích, vážkách, netopýrech a koniklecích jsou tedy letos na řadě motýli. Stejně jako v předešlých letech, opět lze očekávat v průběhu celého roku komentované vycházky odhalující přímo v terénu tajemství motýlů, putovní výstavu, přednášky, „motýlí“ soutěže i lecjaká překvapení. Sledujte aktuality na webových stránkách www.rokmotylu.cz.

Generálním partnerem národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity jsou Lesy České republiky, s. p., program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana Dejmala. Program vzniku a rozvoje pozemkových spolků je dlouhodobě podporován Ministerstvem životního prostředí.

Bližší informace poskytne zájemcům: Jan Moravec, Český svaz ochránců přírody, tel.: 777 063 340