Pokud jde o bramborák, krajově připravovaný „po kaplicku“ nejedná se o nic jiného, než tradiční jídlo šumavských Němců. Cmunda se dělávala na české i rakouské (německé) straně Šumavy už dávno před první světovou válkou a bylo to jídlo chudých. Předkům stačily brambory, krupice (hrubá mouka), trocha špeku (pokud byl), kysané zelí, sůl, případně kmín. Tak, jak dnes cmundu podáváme, tedy s uzenou krkovičkou, si mohl dopřát jen málokdo.

Z vyprávění již nežijícího pana Karla Smolíka, kaplického rodáka, vím, že jeho otec řezník a uzenář Tomáš Smolík (původem ze Soběnova) dodával uzené maso do některých kaplických restauračních podniků, což byly především hostince „Zum grünen Baum - U zeleného stromu“ a „U zlatého kříže“ na náměstí. Tomáš Smolík se učil u uznávaného řeznického machra Johanna Haslingera a když ten padl v první světové válce, Tomáš živnost převzal. U Smolíků se dělal vedle cmundy také šterc (Sterz) - snad nejjednodušší jídlo, jaké kdy mohlo být. V rodinách se držel zvyk mít na plotně kastrol se štercem a vedle stála plechová konvice s teplou kávou – Meltou. Kdo šel kolem a dostal chuť – posloužil si. Výjimkou bývaly neděle, kdy se odpoledne ke skutečné kávě podával oblíbený „štrycl“ – obdoba českého jablečného závinu. Stejně pojmenovávali Němci i vánočku.

Pokud jde o kaplické hotely a hostince doplňuji, že zmíněná restaurace „U zeleného stromu“ nesla po druhé světové válce název “Stalinův dům“, alias Staliňák a jeho velký sál v prvním patře byl dlouhé roky dějištěm všech významných společenských událostí. Opomenout nelze ani další hotel „Zlatý kříž“, před 2. světovou válkou nazývaný „U zlatého kříže“. Ten byl mezi válkami majetkem Klubu československých turistů a měl ho v pronájmu pan Vepřek z Českých Budějovic. V místnosti za restaurací se scházeli k šachovým turnajům Češi, kteří pracovali ve státních úřadech (okresní úřad, berní správa, pošta) a také učitelé české měšťanky, policejní úředníci a důstojníci místní posádky. Před několika roky jsem v archivu města Kaplice nalezl dopis z roku 1947, v němž se bývalý úředník finanční správy dotazoval na možnost v létě se v „Kříži“ ubytovat. Působil totiž za první republiky na Kaplicku a chtěl přijet na dovolenou. Zda dostal nějakou odpověď už jsem nezjistil.

Obchodní a průmyslový adresář z r. 1923 obsahuje seznam osmi hotelů a hostinců, kde bylo možné se občerstvit. Uvádím jejich názvy a čísla popisná:

- čp. 41 „U zeleného stromu“

- čp. 43 „U zlatého kříže,

- čp.205 „U zlatého beránka“,

- čp. 5 „U černého orla“,

- čp. 20 „U lineckého kováře“,

- čp. 22 „U Cimmelhamera“,

- čp. 217 „U červeného vola“,

- čp. 218 „U kývavého hostinského –Pendlwirt“.

Je pravděpodobné, že ještě v druhé polovině 20. let minulého století mívaly některé podniky na čepu pivo některého ze dvou kaplických pivovarů - buquoyského, čili „Panského“ nebo z „Měšťanského“. Pro doplnění připomínám, že Kaplice měla také hostinec „U tří kaprů“ na Budějovické ulici. Ten byl ale zbořen v polovině 50. let v souvislosti se stavbou silniční přeložky kolem města.

V období 1948 - 1989 všechny tehdejší kaplické restauračky, včetně hotelu „Sport“ na Linecké (s oblíbenou svíčkárnou a bufetem) a „proslavené čtyřky“ - „Očko“ (původně „U božího oka“) v Horské ulici byly „opečovávány“ Jednotou a podnikem Restaurace a jídelny (RaJ). V „proletářském“ Očku brigádnicky točil jistou dobu pivo můj spolužák z dob gymnaziálních Václav Š. K němu jsme občas „na jedno“ místo odpolední výuky zaskočili, jelikož půllitr desítky stál 1,20 Kčs. Pro študáky přijatelná cena a ještě se tam dalo i kouřit. Stalo se, že nás jednou vyhmátl, podle všeho na čísi udání, náš tělocvikář Jaromír Sypal a skončilo to ne právě příjemným pohovorem s ředitelem školy Karlem Kovaříkem. Tak už to v první polovině 60. let dvacátého století chodilo.

Pavel Mörtl