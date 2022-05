Odborník vyprávěl o panských zahradách v Krumlově

Návštěvníci Městské knihovny Český Krumlov přivítali Ing. Jiřího Olšana z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích s tématem Českokrumlovské zahrady pánů z Rožmberka. "Dozvěděli jsme se, kde se nacházely tři panské zahrady, kdy vznikly, kdo a proč je založil. Dále byla řeč o tom, jak se zahrady využívaly, co se v nich pěstovalo a co se z nich do současné doby zachovalo. Byl to velmi zajímavý a poutavý výklad, který na závěr doplnily i otázky z publika," vypráví zástupci Městské knihovny Český Krumlov. Za příspěvek děkujeme.

