Paní Inge se narodila v Praze v roce 1936 do rodiny akademické malířky Jindry a architekta Huga Švandových. Od dětství tak byl její život spojen s uměním, jak sama připomněla v knize „Můj život s operou“, která byla vydána bezprostředně po jejích 75. narozeninách. Malá Inge začala velmi brzy hrát na klavír a také se učila zpívat. Po absolvování gymnázia se rozhodla pro studium operní režie na pražské AMU, kde byla jedním z posledních žáků uznávaného profesora, operního režiséra Ferdinanda Pujmana. Ještě před ukončením studia uzavřela v roce 1960 smlouvu s Jihočeským divadlem, kde ve funkci operní režisérky pracovala do roku 1970. Zde se také seznámila se svým pozdějším manželem, akademickým architektem Vlastimilem Kouteckým. V roce 1971 odešli spolu do Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde působili až do odchodu do penze v roce 1990. Paní Inge si občas „odskočila zarežírovat“ i do jiných divadel, a tak se s její precizní, vždy dokonale promyšlenou prací mohli seznámit i diváci v Praze (hostovala v Hudebním divadle v Karlíně i v Národním divadle), v Moravském divadle v Olomouci, ve Slezském divadle v Opavě, v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, ale i v zahraničí ve Sverdlovsku. Za svou poctivou práci obdržela v roce 1985 titul „Zasloužilá umělkyně“.