V neděli 20. září nás poctila svojí návštěvou legendární AMFORA k sehrání přátelského utkání s naší starou gardou. Za Amforu nastoupil známé osobnosti jak sportovního a tak i uměleckého světa.

FK Dolní Dvořiště. | Foto: Augustin Panský

Jak sám pan Salava na internetových stránkách Amfory (www.amfora.cz) uvedl, že Dolní Dvořiště v tomto utkání, zažilo neskutečné střelecké hody. Po čestném výkopu Leška Semelky, se už ve 2. minutě trefil Matyáš Hložek a góly pak padaly, jako na běžícím pásu. Poločas ovládli domácí 4:3, ale v konečném součtu vyhrála Amfora 11:10. Kdo na utkání přišel, tak skutečně nelitoval. Pro nás pořadatele bylo největší pochvalou, spokojenost diváků i samotných aktérů přátelského utkání, které mělo i svůj charitativní význam. S panem Salavou, bylo již před zápasem dohodnuto, že část vybraného vstupného bude předáno Charitě Kaplice a další část, bude použita pro účely rozvoje mládežnického fotbalu. Musím říct, že živé komentování zápasu v podání pana Salavi, rozhodčího Jirků a nakonec skvělého Václava Hrona, nemělo chybu a opravdu se všichni pobavili. V Dolním Dvořišti také rozhodčí Pavlín Jirků, použil během utkání dvakrát videorozhodčího a byly z toho dvě penalty. Hráči Amfory, mezi kterými nechyběli legendy jako je Antonín Panenka, Jan Berger, Karol Dobiáš a v neposlední řadě i Tomáš Řepka, měli jen slova uznání ohledně krásného areálu, organizace zápasu a samotného zeleného pažitu na hřišti. Toto nás samozřejmě těšilo a i díky tomu, byla již v den zápasu domluvena spolupráce s Bohemians Praha, kdy Antonín Panenka přislíbil účast SG Bohemians v Dolním Dvořišti. Skvěle se v rámci organizace předvedli i naše ženy „ Ženského fotbalového týmu Maliny“, které zajistili vše kolem občerstvení a servisu, jak pro návštěvníky tak i samotné hráče. Toto utkání má také jednu významnou kuriozitu, kdy Roman Skamene vstřelil svůj životní gól a to hlavou, což je opravdu hodno zápisu do Guinessovi knihy rekordů. Vždy po takto vydařené akci si člověk řekne, že ta práce a čas kolem organizování těchto věcí, stojí za to. Snad nám příští rok bude přát a uspořádáme vše, co si již v současné době plánujeme. Statistika zápasu.