Šťastných příběhů, ve kterých dítě odejde z ústavu do pěstounské péče, se v Jihočeském krajiročně najde asi jen deset až patnáct. Náhradní rodinná péče PREVENT dlouhodobě spolupracuje s více než 80 pěstounskými a cca 20 osvojitelskými rodinami. Přestože se zájem o pěstounstvímírně zvyšuje, počet žadatelů nepokryje počet dětí, které v ústavech vyrůstají.

„Ústav zajistí dítěti odbornou péči a naplnění zejména fyzických potřeb, jako je jídlo nebo teplo. Dítě má ale od narození také citové potřeby. A ty mu může dát jen rodina. Je dokázáno, že dítě se po všech stránkách dobře vyvíjí jen v případě, že o něj od narození pečuje jedna blízká stabilní osoba. Pro dítě je prostě přirozené, že je v prvních měsících života téměř nepřetržitě s matkou. Tak se cítí v bezpečí a milované, a to žádná odbornost ani sebelepší péče nenahradí,“ vysvětluje Mgr. Anna Němcová, vedoucí Centra podpory pěstounských rodin PREVENT.

Každý z nás, pokud si může jen trochu vybrat, chce být doma se svými blízkými, a ne v nějakém zařízení, třeba v nemocnici. Zvláště o Vánocích. „Dítě to sice neumí říct a ani si to takto konkrétně neuvědomuje, ale to neznamená, že to neprožívá. Opuštěné dítě je v permanentním stresu,“upřesňuje Anna Němcová.

Pěstouny se mohou stát nejen manželé, ale také jednotlivci, nesezdané páry a i páry homosexuální. Podle Anny Němcové musí být v první řadě pěstoun schopný zajistit přijatému dítěti potřebnou péči, zázemí a lásku, což není vždy jednoduché. „Děti si do nové rodiny přináší své staré špatné zkušenosti a traumata. Pak jsou zde samozřejmě čistě praktické podmínky, které se ověřují, např. vhodné bydlení, žádné exekuce, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní a psychický stav. Z mého pohledu je ale rozhodující chuť pomáhat a zároveň schopnostnechat si poradit a přizpůsobit se změnám,“ říká Anna Němcová.

Uvažujete o tom, že byste chtěli pomoci dětem z dětských domovů, ale nevíte jak? Zjistěte si více informací. „V první řadě o tom, jaké ty děti jsou a co potřebují. To vám řekneme např. u nás v Centru podpory pěstounských rodin. Zavolejte nebo napište kdykoliv. A pak se zamyslete, jestli by se u vás v rodině nenašlo místo pro další postýlku a ve vašem nabitém kalendáři čas na péči odalší dítě a energie na hraní, povídání, mazlení,“ dodává Anna Němcová.

Náhradní rodinná péče PREVENT nabízí služby pro zájemce a žadatele o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče z celého Jihočeského kraje. Zařízení provozuje nezisková organizace PREVENT 99.

Pokud věříte, že péče o slabší má smysl, můžete už příští Vánoce slavit ve větším počtu!

Kateřina Malečová Suková, Prevent 99