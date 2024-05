Naše krásné město Kaplice. To byl název přednášky pana Osamu Okamury, česko-japonského architekta, vysokoškolského učitele a interpreta městského plánování a urbanismu. On se rozhodl kandidovat do Evropského parlamentu za Stranu zelených, protože jsou mu blízké názory a zásady této strany.

Z přednášky Naše krásné město Kaplice, kterou měl v kaplické městské knihovně Osamu Okamura. | Foto: Růžena Šandová

Přednáška se uskutečnila v úterý 14. 5. 2024 v městské knihovně v Kaplici. Města by měla být příjemnými místy k životu, což je věcí všech obyvatel města. I Kaplice by mohla být vlídným místem pro své obyvatele.

Pan Osamu Okamura se narodil v japonském Tokiu, ale pak žil v Čechách. Má mnoho zkušeností s životem v různých částech světa.

Města by měla být hlavně pro lidi a už méně pro auta. To mimo jiné znamená více zeleně, klidu, čistého ovzduší a dostupné hromadné dopravy. V Kaplici je palčivý problém doprava od vlakového nádraží do města. O tom se náš přednášející také přesvědčil. Na zpáteční cestě jel také spojem Českých drah, ale autobus k tomu spoji žádný nejel. Obecně lze říci, že všechny Kapličáky trápí špatná doprava na vlakové nádraží.

Pan Okamura dokončil vzdělávací program s názvem „Město očima chodce“ a testoval ho v Praze a v Tokiu. Později v dubnu ho realizoval v německém Chemnitz a v plánu je realizace ve Frankfurtu nad Mohanem.

Města lze dělit na úspěšná a neúspěšná. Do těch úspěšných se lidé stěhují a z neúspěšných lidé odcházejí. Takovým úspěšným městem je např. Vídeň. Naopak neúspěšným městem je Detroit, ze kterého odešla už polovina původních obyvatel. Můžeme si sami odpovědět, kam město Kaplici zařadíme.

Města by pro výstavbu měla spíše využívat tzv. brownfieldů a příliš se nerozšiřovat do tzv. sídelních kaší. Je také důležité, abychom měli všude blízko, jak do práce, tak za nákupy a za vzděláním či zábavou. Zdravé prostředí ve městech zabrání přehřívání měst, povodním i dlouhotrvajícímu suchu.

Velká nákupní centra patřící cizím společnostem odsávají peníze nutné pro další rozvoj města.

Každé město by mělo mít svého urbanistu nebo architekta, aby se města zdravě vyvíjela a tak co nejlépe vyhovovala našim potřebám i s výhledem do budoucna.

Růžena Šandová, Kaplice