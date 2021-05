Tradiční oslavy Dne Země jsou bohužel i letos poznamenány omezeními pro setkávání veřejnosti. Připomenout si tento celosvětový svátek propagující každoročně 22. dubna ochranu životního prostředí je však možné i „soukromě“. Vydat se můžete například do Třeboňské záchranné stanice, kde pečují o poraněné volně žijící živočichy, a podpořit ji tak svou návštěvou.

Záchranná stanice Třeboň. | Foto: Archiv ZS

„V sobotu 24. dubna od 14 hodin se u nás můžete blíže seznámit se stálými obyvateli stanice a jejich pohnutými životními osudy. Pokud by měli lidé chuť nejen se něco dozvědět, ale i aktivně přiložit ruku k dílu, mohou pomoci s úklidem odpadků v okolí nedaleké Zlaté stoky. Nejrůznější odhozené předměty jako jsou plechovky, lahve, nebo provázky všeho druhu jsou totiž nejen nepěkné na pohled, ale bývají rovněž častou příčinou různých poranění, se kterými se u našich zvířecích pacientů setkáváme. Úklid nebude vzhledem k vládním opatřením probíhat organizovaně. Pro zájemce (jednotlivce i rodiny) u nás budou připraveny pytle, popřípadě i rukavice, i když ty je lépe si vzít vlastní z domova, aby nevznikal další zbytečný odpad. Naplněné pytle pak mohou lidé umístit k popelnicím před stanicí a my zajistíme jejich odvoz,“ vyzývá k jarní akci Jan Nový. „Návštěvníci mohou naši činnost v sobotu podpořit také přinesením vhodného krmení na přilepšenou zvířecím obyvatelům stanice, uvítáme především ovoce a zeleninu, ale také ořechy nebo kvalitnější psí a kočičí konzervy či granule,“ doplňuje Nový. „Po dobře vykonané práci je možné se zrelaxovat v naší Třeboňské přírodní učebně. Kvést to tu sice teprve začíná, ale i tak je zde již za zpěvu ptactva velmi příjemně a lidé se mohou nechat inspirovat například našimi hmyzími hotely, vyvýšenými záhony a dalšími prvky přírodních zahrad. Nejmenší návštěvníci pak jistě ocení pískoviště s dřevěnými sochami kolem,“ dodává s úsměvem na závěr ředitel stanice.