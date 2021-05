Vzpomínám, jak jsme si z pampelišek jako holky pletly věnečky a hrály si na princezny. Moje babička mi vždy říkávala, že pampelišky jako ze zlata nejen vypadají, ale že opravdovým pokladem jsou a odedávna se využívaly v lidovém léčitelství, patří totiž mezi léčivé byliny.

Oficiální název pampelišky je smetánka lékařská a má příznivý vliv například na léčení chorob žlučníku a jater, na kožní problémy jako je akné, ekzém, vyrážka, lupénka a kořen pampelišky má i protizánětlivé účinky.

Z pampelišek se dá vyrobit i chutný med.

Med z pampelišek

Co budete potřebovat:

600 ks květů pampelišek

3 kg cukru

3 l vody

3 citróny



Postup:

Čerstvě natrhané pampelišky dáme do hrnce s vodou (neoplachujeme). Květy povaříme 20 minut a pak sporák vypneme. Přidáme vymačkané citróny a vše dáme do druhého dne do chladna odstát.

Další den pampelišky scedíme a do vody přidáme 3 kg cukru, občas promícháme. Vaříme na mírném plameni do zhoustnutí a penu, která se nám vytvoří, odstraníme.

Hana Růžičková, Strakonice