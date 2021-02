Několik pendlerů se s Deníkem podělilo o své názory, dojmy a zkušenosti z předchozích dnů.

Monika K., Domažlicko: Mám dceru pendlerku, zatím studuje školu a brigádně (na 40 hodin měsíčně) jezdí pečovat o staré lidi. Když jezdila od zavedení testování jednou za 5 dní do Chamu se ještě jakž takž dalo, ale toto nařízení - test opakující se po 48 hodinách - je něco život otravujícího. Protože služby nemá pravidelné a jezdí i o sobotách a nedělích, bude muset kombinovat testy na Folmavě i v Chamu, protože na Folmavě se testuje pouze do pátku do 16 hodin, a to by jí už test v neděli večer neplatil, v sobotu je pak možný test ještě právě v Chamu. Nemůže si dovolit v jeden den jet testovat a hned navázat cestu do práce, protože nikdy neví, jak dlouho bude čekat, než se dostane na řadu (jezdí jen odpolední služby). Jezdí k lidem, kteří mají časově naplánované např. podávání léků… Nemluvě o tom, co projede. Vždyť to šťourání do nosu několikrát týdně taky nebude nic zdravého!! Navíc, když vidím na fotkách, jak lidé stojí v mrazu, v dlouhých frontách na testy, připadá mi, jak když tam stojí migranti, kteří chtějí jít přes hranice.

Markéta Modrá, České Budějovice: Jsem pendlerka. Pracuji pouze o víkendech ve dvou dvanáctihodinových směnách. Nedojíždím tedy denně za prací. Bohužel současné podmínky jsou pro mne velmi komplikované, jelikož já dojíždím do zaměstnání z Českých Budějovic, tedy jedu 100 km do zaměstnání a pak po dvanáctihodinové směně zpět 100 km. Problém je ten, že testovací místo, tedy Strážný - Philipsreuth, má oficiální otevírací dobu od pondělí do pátku od 10.00 do 18.00 hodin. Víkendy volné, tedy s výjimkou včerejšího víkendu, kdy bylo otevřeno, předpokládám výjimečně. A nyní tedy, pokud budu zcelá důsledná, pokud musím nastoupit do zaměstnání v 18.00 hodin v sobotu, nechám si udělat test na Covid 19 ve čtvrtek, 2 dny před odjezdem, (potřebuji přece negativní výsledek testu a musím doufat, že laboratoř mi do soboty výsledek zašle), poštěstí se mi a já za ideálních podmínek mám vše v pořádku, hurá, mohu jet v sobotu do práce. V neděli ráno se vracím do Č. Budějovic, ale potřebuji jet znovu, kolem 16.00 hodiny překročím znovu hranice, ale můj test již není aktuální. Ejhle, co s tím?

Musím tedy posprávnu vážit jednu cestu z Č. Budějovic na test ve čtvrtek a tutéž cestu ještě absolvovat v pátek. Jen proto, abych mohla vlastně pracovat pouze v sobotu a v neděli. To ani nepočítám čas a náklady, které mne to stojí.

Přijde to snad někomu normální?

Pro mne je to pouhá diskriminace nás pendlerů. Nemyslím si, a to mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že čeští zaměstnanci nějakým způsobem "zvedají" čísla v Německu. V jednom zaměstnání se prolínáme s německými kolegy, a chovají se všichni v podstatě stejně. Bohužel podle mne nejde vůbec o pandemii, každý si děláme svůj názor.

Miloš Bouček, Plzeň: Chtěl bych se s vámi podělit o zkušenosti z testování ve Fakultní nemocnici Plzeň Bory. V sobotu 23. 1. jsem byl přes portál FN objednán na antigenní test na 13:10. Objednávky jsou po 5 až 10 min., po čtyřech lidech. Začátek testování je ve 13 hodin. Postavil jsem se do fronty čekajících ve 12:50. Podle toho co jsem popsal, mělo by být přede mnou ve frontě maximálně 8 lidí, ale omyl. Bylo jich minimálně dvacet. Během čekání se fronta rozrostla na skoro 60 lidí. V jednu hodinu začala fungovat 3 registrační okénka. Nikdo NEKONTROLUJE, jestli jste objednáni a na jakou hodinu!!!

A teď zlatý hřeb. Po odběru čekáte na výsledek testu. Většina čekajících potřebuje výsledek testu pro cestu do zahraničí. Několik chlapů požádalo sestru o vydání potvrzení v angličtině. Asi pěti z nich bylo potvrzení vydáno. Po pár minutách vyšla sestra s dalšími výsledky, ale už jen v češtině. Na dotaz, proč není výsledek v angličtině, sestra odpověděla: ,,Máme nařízení od naší vrchní (asi sestry) to už nedělat, protože to hrozně zdržuje. Můžete si zaplatit PCR test a tomu vám bude vydáno potvrzení v cizím jazyce."

Jak by řekl klasik. Laik se diví, odborník žasne. V době digitalizace jen nechuť klepnout na jiné tlačítko na klávesnici.

Test jsem obdržel cca ve 13:45, také v češtině.

Jinak všechny pracovníky ve zdravotnictví v této době obdivuji, jsou to hrdinové.

Honza, Cheb: Podle nařízení jsem vystál sobotní frontu na Pomezí u Chebu. Když jsem tam dorazil, napadlo mě, že kdo to ještě neměl, chytne to tady. Tolik lidí pohromadě, když smíme sedět v autě pouze dva…

Výsledky přišli v neděli, super, v pondělí tedy můžu do práce. Na další test jsem musel v pondělí, abych měl na úterý a středu. V úterý ráno v pět jsem potřeboval odjet do práce, ale výsledky nikde… Co teď. Jet nebo doma a čekat… Bez testu je vstup do Bavorska zakázán. Komplikace. Další test ve středu, ten platí čtvrtek a pátek. Další test v pátek, protože musím jet i v sobotu na test, abych měl zas na pondělí ráno. Vyznáte se v tom? Shrnuti je následující - testy: sobota, pondělí, středa, pátek, sobota. Paráda! Jaký to má smysl, když ve fabrice jsme 4 testovaní a zbytek lidí ne.





