• 26. 9. 2021 – od 10:00 do 17:00 – prostor Palackého sadů, vstup zdarma

• 25. 9. 2021 – od 10:00 do 18:00 – prostor Palackého sadů, vstup zdarma

Design marke představí tvůrce z jižních Čech i z celé republiky. Vstup na něj je zdarma. Návštěvníci si mohou přijít prohlédnout, osahat, očichat a nebo nakoupit to nejlepší, co se u nás vyrábí. Samozřejmostí je také bohatá gastro zóna v čele s dobrotami od sdružení Jíme Jih.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.