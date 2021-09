Operním galakoncertem odstartoval jubilejní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Před vyprodaným hledištěm, ve kterém sedělo 1700 návštěvníků, zazněly v podání Plácida Dominga a operních pěvkyň Štěpánky Pučálkové a Adriany Kučerové operní árie a duety, tercety i španělské zarzuely. Jubilejní 30. ročník festivalu, který patří k nejvýznamnějším hudebním kulturním událostem České republiky, se koná do 18. září a nabídne ještě 9 koncertů v 5 prostředích.

„Jsem velmi rád, že zahajovací galakoncert splnil nejen mé očekávání, ale myslím si, že všech zúčastněných návštěvníků koncertu. Byl to zcela výjimečný večer, který se určitě zapíše zlatým písmem do historie festivalu. Vynikající výkony všech sólistů ocenili návštěvníci dlouho trvajícím potleskem se závěrečnými ovacemi ve stoje. Nádherné počasí celý den, mnoho významných osobností v hledišti, skvělé výkony umělců a spokojení návštěvníci. Co víc si prezident festivalu může přát,“ říká prezident festivalu Jaromír Boháč.

Koncert si užil i jeho hlavní protagonista, barytonista Plácido Domingo, „Velmi děkuji festivalu, že jsem dostal po deseti letech možnost v Českém Krumlově znovu vystoupit. Publikum bylo opět skvělé, což je pro nás umělce důležité. Nabíjí nás svou energií a nadšením. Přeji festivalu do dalších let mnoho úspěchů a věřím, že se do nádherného města, které je českým klenotem, zase vrátím.“

Spolu s Plácidem Domingem vystoupila sopranistka Adriana Kučerová a mezzosopranistka Štěpánka Pučálková. Obě se shodly, že vystoupit v Českém Krumlově vedle operní legendy je nezapomenutelný zážitek. „Takovéto koncerty patří ke vzácným chvílím. Myslím, že každý zpěvák touží po příležitosti stát s Plácidem Domingem na jednom jevišti,“ pochvalovala si koncert operní pěvkyně Adriana Kučerová.

Mgr. Lucie Herberová