Ochutnávkou vína z českokrumlovských vinic odstartoval 6. října 2023 již 11. ročník Festivalu vína Český Krumlov. Seriál 30 degustačních akcí slibuje až do 2. prosince 2023 „výlety“ za víny z celého světa i nejeden gastronomický zážitek. Vrcholem bude tradiční Zámecká slavnost vína v sobotu 25. listopadu 2023 v Jízdárně českokrumlovského zámku.

Užijte si konec roku v Českém Krumlově. | Foto: Tomáš Kasal

Festival poctí svou účastí významné osobnosti vinařského světa, od vinařů z tuzemska i zahraničí, až po someliéry a znalce vína. Za všechny Ivo Dvořák, prezident Asociace someliérů České republiky a nově člen představenstva mezinárodní asociace someliérů ASI či uznávaný degustátor a znalec vín Michal Šetka.

Mezi akcemi Festivalu vína Český Krumlov nebude chybět ani příjezd svatého Martina a otevření mladých vín 11. listopadu v 11.11 hodin na náměstí Svornosti. Zahájí tím i tradiční svatomartinské hodování a na mnoha místech Krumlova bude možné si pochutnat na oblíbených pokrmech společně s mladými Svatomartinskými víny.

Naopak novinkou letošního festivalu jsou dvě hudební lahůdky. Jazzový koncert slovenského AMC Tria proběhne v rámci degustační akce Naturální Československo 28. října a dvojkoncert kapel Tata Bojs a Deaf Heart 18. listopadu doprovodí degustace vín ze zámeckých sklepů.

Hudby a koncertů bude v Krumlově po celý podzim mnohem více, co týden zde vystoupí zajímaví hudebníci i uskupení. Kromě již výše jmenovaných se mohou místní i návštěvníci těšit na Rudyho Linku, oblíbený Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Annu K., kapely Vltava, Poletíme či folkovou legendu Žalmana.

Aktivní podzim

Vyznavači aktivní zábavy se mohou přijet podívat či se sami zúčastnit 21. ročníku Krumlovského vodáckého maratonu, který se letos koná v sobotu 14. října 2023. Do Krumlova se sjedou stovky milovníků vodáckého sportu, amatéři i profesionálové, aby v rámci jedné z největších sportovní akcí na jihu Čech pokořili 36, resp. 26 kilometrů na řece Vltavě. Závodí se na kajacích, kánoích, raftech či paddleboardech, součástí je i 11 km dlouhý žákovský maraton.

Další sportovní událost odstartuje v neděli 12. listopadu 2023, kdy se na 11kilometrovou trať krásnou přírodou vydají účastníci dobročinného běžeckého závodu Krumlovská 11. Méně zdatní běžci si mohou porci 11 kilometrů rozdělit na polovinu ve štafetě dvojic, děti od 2 do 15 let poměří své síly v několika věkových kategoriích na trasách do 2 km. Připraven bude i doprovodný program, výtěžek poputuje na podporu služby osobní asistence v krumlovském regionu.

Umění v Krumlově

Fanoušky výtvarného umění potěší nová výstava ve 3+ galerii v krumlovských Klášterech. Výstava ilustrací pro děti BIM, BAM, BUM české výtvarnice Vlasty Baránkové, jež svou tvorbu prezentovala v České republice a v zahraničí, bude zahájena vernisáží v sobotu 4. listopadu 2023. Opět nebude chybět doprovodný program pro děti složený z různých her, kreativních úkolů a kvízů. Za světovou ilustrací se do krumlovských klášterů mohou místní i návštěvníci města vydat celoročně. Vedle sezónních výstav věnovaných mezinárodně uznávaným ilustrátorům je zde vždy prezentována i část rozsáhlé sbírky ilustrací pro děti, kterou vlastní město Český Krumlov.

Nakouknout pod ruce výtvarníkům z Českého Krumlova a okolí bude možné o druhém říjnovém víkendu od 14. do 15. října 2023, kdy v rámci 16. ročníku Dnů otevřených ateliérů Jihočeského kraje zpřístupní své prostory. Zájemci tak budou mít možnost potkat se s výtvarníky, řemeslníky, designéry či architekty, kteří žijí a tvoří na Českokrumlovsku, a seznámit se s jejich prací na vlastní oči.

Designéři, řemeslníci a další tvůrci ze všech koutů Česka přijedou své výrobky prodávat 4. a 5. listopadu na třetí českokrumlovské vydání trhu MINT Market. Populární trh s autorskou módou, šperky, designem a delikatesami, se na různých místech v republice koná téměř každý týden a od roku 2022 také právě v Českém Krumlově.

Kdo ještě nestihl, neměl by si nechat ujít ani letošní výstavy v Egon Schiele Art Centru, které slaví 30 let od svého vzniku. Právě této události je věnována přehlídka velkoformátových plakátů k téměř všem výstavám, které tu v průběhu tří desetiletí zorganizovali. Za pozornost stojí rovněž výstavy díla architektky a výtvarnice Ivany Lomové, jež od architektury přešla k realistické malbě, a expresivních obrazů a kreseb rakouského malíře Janze Franze. K vidění jsou do 31. prosince 2023.

Adventní čas

Jestliže je krumlovský podzim protkaný degustacemi vína, koncerty, sportovními akcemi i objevováním výtvarného umění, bude přicházející zima samozřejmě ve znamení adventního času. Na podzimní koncerty navážou adventní a vánoční koncerty, k předvánočnímu naladění přispěje vánoční trh na náměstí Svornosti, který bude otevřený denně od 1. prosince až do Nového roku. Advent a Vánoce mají v Krumlově svůj nezaměnitelný půvab a místní i návštěvníci se mohou těšit na tradiční rozsvěcení vánočního stromu na náměstí, Ježíškovu poštu, Mikulášskou nadílku, Andělský průvod městem a mnoho dalšího. Chybět nebude Živý betlém ani Medvědí Vánoce na zámku.

Jana Píchová, Jihočeská centrála cestovního ruchu