„Turistickou oblast na půli cesty mezi Prahou a Českým Krumlovem tvoří 86 obcí a při troše hledání si tu každý najde to své. Významné historické památky i drobnou sakrální architekturu kapliček, křížů a božích muk. Velká centra i malé vesničky. Technické památky i čistou přírodu. Bohatou nabídku kulturních a společenských akcí i tichá zákoutí,“ uvedl ředitel JCCR Petr Soukup.

Orlík, Zvíkov, Blatná, Lnáře - zámky jako na Loiře

Mimořádně široké spektrum turistických cílů, akcí a výletů, nabízí nespočet kombinací, jak si pobyt v této nesporně velmi atraktivní lokalitě naplánovat. Jako příklad uvedl produktový manažer turistické oblasti Písecko – Blatensko Martin Slavík „trasu“ mezi hrady a zámky Orlík, Zvíkov, Blatná, Lnáře.

„Jednoduchá linka zámků, unikátních výhledů i roklí, se táhne od Orlické přehrady až na pomezí Plzeňského kraje. Je jedno, zda se ubytujete v městském romantickém hotelu nebo komfortním vesnickém apartmánu. Výlet vždy snadno naplánujete pěšky, na kole nebo autem. Když bude pršet, nevadí! Program to nijak nezbourá. Kromě interiérů zámků můžete navštívit největší hernu pro rodinu ve střední Evropě v písecké Sladovně, nejstarší vodní elektrárnu, taktéž v Písku, nebo unikátní hravé muzeum v Blatné,“ konstatoval Slavík

Písecko-Blatensko ovšem nabízí také poznávací tour po méně známých cílech, které se halí do roušky tajemna pod značkou NOIR. Okusit lze energii megalitického kruhu u Slabčic, zjistit, že nad pohádkovou Blatnou je šibeniční vrch a kousek dál u Málkova zřejmě megalitická stavba. Unikátní pohled do krajiny nabízí rozhledna Jarník v píseckých lesích, vyhlídkové věže Velký a Vysoký Kamýk nebo přímo věž kostela Narození Panny Marie v Písku. Kdo se chce projít, může vyrazit po stopách Dobrého vojáka Švejka a to nejen do Putimi.

Za výšlap určitě stojí i pěší stezky na obou březích Orlické přehrady. Například stezka ze Zvíkova na Orlík nabízí krásné vyhlídky na vodní hladinu, stejně jako na krále hradů Zvíkov a zámek Orlík. Pozornost si zaslouží také unikátní Žďákovský most. Ten překlenul údolí u Orlíku nad Vltavou 50 metrů nad hladinou přehrady, která v těchto místech dosahuje až šedesátimetrové hloubky. Jedná se o ocelový silniční most 543 metrů dlouhý a přibližně čtyři tisíce tun těžký. Z mostu se odkrývá nádherný výhled na hladinu Orlické nádrže a zajímavý je také pohled na konstrukci mostu z cesty vedoucí pod ním.

Atraktivitami protkané Písecko-Blatensko je ovšem vyhlášené také úrovní ubytovacích a gastronomických služeb. „Zájemci o podzimní návštěvu jižních Čech si mohou konkrétní místa svého pobytu vybrat pohodlně s různými slevami a bonusy už nyní na našem webu,“ konstatovala vedoucí oddělení domácího cestovního ruchu JCCR Klára Polášková.

Písecko-Blatensko je mimořádně pestrou krajinou od rovin a mokřadů s rybníky, přes zalesněné kopce, až k divokým kaňonům potoků a řek, které se slévají v mohutnou plochu Orlické přehrady. Poznávat lze oblast pěšky, na kole, autem, vlakem nebo na lodi. Stačí si vybrat.

Klára Polášková