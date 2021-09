DDM Český Krumlov zajistil zábavný program pro malé i velké děti. Ukázky hasičů a policie, lanové atrakce, lukostřelbu, pohádková stanoviště, malování na obličej a další zábavné atrakce. My jsme se připojili s malým divadelním představením „Jak pejsek a kočička pekli dort“ a měli jsme připravené pohádkové doplňovačky. A aby se ani dospělí nenudili, tak jsme jim také nabídli doplňovačku s národními jídly. Každý od nás dostal pohádkovou placku. Spokojené děti i rodiče nás přesvědčili, že den se prostě vydařil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.