Nahlédněte do výstavy Regionálního muzea v Českém Krumlově „Se lvem za svobodu – Československá samostatná obrněná brigáda za II. světové války“. Je to první výstava většího rozsahu, která připomíná československé vojáky, kteří se zapojili do obléhání přístavního města Dunkerque.

Diorama německé armády. | Foto: Archiv Regionálního muzea Český Krumlov