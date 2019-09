Loučovická Porákova vila už zase pomalu ožívá.

Zpátky k životu přivádí majitel loučovickou Porákovu vilu. | Foto: Vlasta Slípková

Bydlím pár metrů daleko, tak ji mám jako na dlani. Pan Porák byl majitelem papíren, teď má vilu pan doktor Benc a dává ji do kupy. Povídá se, že tam bude sanatorium, ale to nevím jistě, a prý by tam měl mít i ordinaci. Střecha je už hotová, teď se pracuje uvnitř a trochu i venku.