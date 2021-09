Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor vytvořila ve svých prostorách zajímavý vodní prvek. Podívejte se. Děkujeme Žanetě Šiškové za zaslané fotografie.

Potůček v botanické zahradě přivádí vodu do jezírka. | Foto: Žaneta Šišková

Dle dobových dokumentů jsme v arboretu botanické zahradě obnovili směr toku potůčku. Potok „vyvěrá“ v podobě Pramene Labe v části arboreta nazvaném Krkonoše. Odtud pak pokračuje přes rašeliniště, protéká lužním lesem, obtéká jezírko a ústí do olšiny. Do těchto míst, ale již potok většinou nedotekl. Věnovali jsme se proto čištění koryta potoka a zároveň jsme mu navrátili jeho původní podobu a tok potoka nasměrovali přímo do jezírka, odkud pak přepadem vtéká do spodní části zahrady a vlévá se do olšiny. Vznikl tak zajímavý vodní prvek, který zlepší i kvalitu vody v jezírku.