Samozřejmě václavky jsou jedlé a chutné! Zavařují se na kyselo jako třeba okurky a výborné jsou do guláše a nebo na falešnou dršťkovou… Je to ňaminka veliká!!!

Ve čtvrtek vyrazil Jan Cipín, který rád chodí na houby, opět do lesa. Tentokrát našel václavky. Aby ne. "Blíží se svátek Václava," říká. Za příspěvek mu děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.