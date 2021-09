Základní umělecká škola Český Krumlov, Kostelní 162, zve nadané děti v týdnu od 2. do 10. září k doplňujícím přijímacím talentovým zkouškám pro studium v hudebním, výtvarném, tanečním či literárně-dramatickém oboru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.