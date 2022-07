Nejprve byl připraven produkt sůl do koupele, na osvěžující koupel nohou, kam bylo přidáno několik ingrediencí jako byla sušená máta, levandule anebo bylo do ní zamícháno pár kapek eukalyptu. Poté sůl byla nasypávána, přiměřeně, přiměřeně do sáčků a zavázána, i ozdobena klasy obílí.

Sáčky se solí byly připraveny pro seniory do Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích, kam tímto každoročně přinášíme trocha slavností.

Skvělá spolupráce města se subjekty ve městě, příklad hodný Obce přátelské seniorům.

Hanka RH+ Rabenhauptová