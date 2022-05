Protáhne se tenisovou raketou, složí se do bedýnky. Jediný hadí muž v republice

Předvádí krkolomné pozice, dokáže se protáhnout tenisovou raketou a nebo vlézt do bedny miniaturních rozměrů. Ludvík Janíček/Berousek je jediným hadím mužem v České republice. Od 12. do 15. května 2022 můžete jeho dechberoucí vystoupení vidět v hororovém cirkuse Ohana, který přijede do Strakonic.

Hadí muž Ludvík Janíček/ Berousek | Video: Se souhlasem Ludvíka Janíčka/ Berouska