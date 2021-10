RETRO: Taneční nabízí eleganci a zábavu. Zavzpomínejte s námi

Elegance, noblesa a zábava, tak to jsou taneční. V českých zemích se pořádají skoro 200 let. Do tanečních se chodilo za první republiky, za socializmu a chodí se i teď. Jde o tradiční „most“ mezi dětstvím a dospělostí, na který většina účastníku do konce života nezapomene. Jak vzpomínáte Vy na taneční? Byl vám pohyb po parketu vlastní? Osvojili jste si základy etikety? Podělte se s ostatními čtenáři o svoji zkušenost, tak jak to udělal třeba pan Oldřich Suchoradský.

Kankán v roce 1988. Taneční klub při KPS v Moravských Budějovicích svým vystoupením sklízel úspěchy v blízkém i širokém okolí díky skvělé choreografii a vedení tanečních mistrů - manželů Brychových. | Foto: Se souhlasem E. Bártíkové