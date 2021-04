Suroviny:

600 g uzeného masa z žeber nebo bůčku

350 ml mléka

150 g krupice

6 rohlíků

6 vajec

1 palička česneku

jarní kopřivy nebo pažitka

sůl

pepř

sádlo

Postup:

Uzené maso uvaříme a nakrájíme na kostičky. Rohlíky nakrájíme také na kostičky, rozmočíme v mléce, dobře rozmačkáme a přidáme žloutky s krupicí. Z bílků vyšleháme sníh a spolu s nasekanými kopřivami nebo pažitkou a utřeným čenekem vymícháme do připravené směsi. Měla by mít tekoucí konzistenci. Pokud by byla hustá můžeme ji zředit vývarem z uzeného masa, pokud by byla řídká zahustíme krupicí. Pekáč vymažeme sádlem, vlijeme hmotu a dáme do trouby na 180 až 200 stupňů na 45 minut, jakmile zrůžoví a má kůrčičku, je hotovo.

Přejeme dobrou chuť!