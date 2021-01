Tereza Vošická z Lomnice nad Lužnicí je na mateřské. V roce 2020 otěhotněla a uplynulý rok vnímá jako výjimečný.

"Dostala jsem novou životní roli. Stala jsem se tetou hned dvakrát, mám synovce z manželovy strany a neteř od mé sestry. To byla velká změna. Naše dítě už není v rodině jedináček. Pár měsíců na to přišla další velká novina - dcera bude mít bratra. Dále se manžel v lednu rozhodl změnit po čtrnácti letech práci. Změnil nejen práci, ale i životní styl. Věnoval se přípravě poctivě, ale tím stylem, že jsme trávili více času pohromadě, aktivně v přírodě," popsala, co ji přinesl rok 2020.

Koronavirus se rodině vyhýbal. "Naši rodinu to nějak extrémně nezasáhlo. Naštěstí. Co se týče práce, tak já jsem přešla z rodičáku na mateřskou. Jen bylo potřeba v této době epidemie naučit se trávit volný čas jiným způsobem a na jiných místech. Dáváme si pozor, ale nehroutíme se pod tíhou tlaku médií," říká Tereza, která informace o covidu čerpá jen z ověřených zdrojů a vlastních zkušeností. "Vše je potřeba brát s rozumem," dodává.

Mladá maminka je vděčná za to, co jí rok 2020 přinesl. V osobním životě jí prý vyšlo tolik věcí, že to nelze ani popsat. "Přesto doufám, že rok 2021 zas tolik výjimečný nebude. Přála bych si, aby moje rodina a naši nejbližší byli zdraví a aby se můj syn narodil do normálního světa," přeje si Tereza Vošická. A doufá, že se v novém roce vše obrátí do normálu.

Těší se také, až si děti zase budou hrát spolu na hřišti nebo v hernách. Doufá i v to, že budou moci chodit do školy a na kroužky bez omezení. "Věřím, že se dočkáme," dodává.

Redakce