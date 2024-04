Benefiční koncert pro děti z hematoonkologie nemocnice České Budějovice jsme pořádali v sobotu 20. dubna v krumlovském Prokyšově sále. Výtěžek byl ve výši 8000 tisíc korun, předali jsme ho nemocnici v pondělí 22. dubna.

Benefiční koncert pro děti z hematoonkologie českobudějovické nemocnice. | Foto: Se svoleném Romského sboru Držme spolu za jeden provaz

Benefiční koncerty pořádá Romský sbor Držme spolu za jeden provaz, která vedu já s přítelkyní Lydií Knihovou. Dětem a mládeži se věnujeme již dvacátým rokem. Jednoho krásného dne za mnou přišly děti ze sboru, že by chtěly pomáhat dětem, které jsou vážně nemocné. A že když jim nemohou darovat penízky ony samy, protože nemohou chodit do práce, tak že by pro ně chtěly dělat různé koncerty.

Tipy na víkend z Krumlovska: Pivní slavnosti, den s indiánem nebo vernisáž

Souhlasili jsme s radostí na srdci já i má přítelkyně. Byla to pro nás neskutečná radost, slyšet něco takového od dětí, se kterými trávíme všechen náš volný čas.

S pozdravem Držme spolu za jeden provaz!

Robert Kotlár