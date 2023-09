V sobotu 23. září se uskutečníl 23. ročník rybářských závodů na rybníce v Holubově. I přes nepřízeň počasí, konečně se trochu ochladilo, přišlo 74 závodníků.

Rybářské závody v Holubově. | Foto: Hana Kudláčková

Zároveň se závody se konaly i závody dětí do 15 let a mládeže. Dětí do 15 let se zúčastnilo 7. Nejmladší účastnicí byla opět Hanička Luňáková ročník 2018 z Větřní. Na druhé straně nejzasloužilejším závodníkem byl náš Jan Miesbauer. Nejdelší ulovená ryba byl Amur 60 cm, šťastným rybářem byl Lukáš Hons, ročník 2009.

Nejvíce ryb v dětských závodech ulovil Jan Bartoš, Křemže, na druhém místě byl Štěpán Klečka, též z MO ČRS Křemže, třetí byla nejmladší účastnice Hanička Luňáková z Větřní.

23. ročník vyhrál Stanislav Buček z MO ČB III - 930 cm ulovených ryb, na druhém místě Jan Čížek z místní MO ČRS 734 cm ryb a třetí místo obsadil Vlastimil Toušek z Milné 680 cm ryb.

Hana Kudláčková, MO ČRS Křemže