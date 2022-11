Na základě těchto výsledků byla členka judistického oddílu SK Kaplice, z.s. nominována reprezentační trenérkou Andreou Pokornou na turnaj Evropského poháru, který se uskuteční 19. - 20.listopadu v maďarském městě Györ. Po oba soutěžní dny se na tatami představilo 380 mladých sportovců z 29 zemí. Mezi účastníky byl také náš národní tým do 18 ti let. Se silnou mezinárodní konkurencí změřili síly čtyři chlapci a stejný počet dívek.

V nejtěžší hmotnostní kategorii dívek +70 kg startovala Madlen Košnarová. V turnajovém pavouku v prvním kole porazila rumunskou závodnici Tudorache držením. Následně nestačila na pozdější vítězku Hyeonji Lee z Koree. Toto byla jediná porážka v turnaji.

V opravných bojích již Madlen nezaváhala a postupně přešla přes závodnice Odor Veronika (HUN) a Visa Roxana (ROU). V malém finále o bronz proti Emeraude Tchumamo (FRA) se Madlen dostala hned v úvodu pod tlak soupeřky, což vyústilo ve dva tresty.

Ani v této těžké situaci se Madlen nevzdala, statečně bojovala a byla to Madlen, která zápas otočila ve svůj prospěch. V Golden Score provedla vítězné škrcení a donutila soupeřku vzdát. Svůj první reprezentační start tak proměnila v bronzovou medaili a získala jediný cenný kov pro Českou republiku.

Hodnocení trenéra Libora Štěpánka: „První reprezentační start a první velká medaile. Je to opravdu paráda. Jsem rád, že jsme tímto výsledkem potvrdili letošní dlouhodobou výkonnost a oprávněnost nominace do reprezentačnímu týmu dívek. Vše by mělo směřovat ke kvalifikaci na jeden z TOP-turnajů v příští sezóně. Budeme bojovat o mistrovství Evropy, popř. olympiádu mládeže. K tomu nám jistě pomůžou nové prostory ve sportovní hale, kde bude mít kaplické judo svou vlastní specializovanou tělocvičnu.“

Za zaslání příspěvku děkujeme Liboru Štěpánkovi.