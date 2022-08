Sokolík Pepík se zvířátky zkoumali důkladně tajemnou jeskyni a zacházeli tak stále hlouběji a hlouběji do skály. Až se jeskyně zúžila v chodbu. "Co to asi znamená?" divila se zvířátka. "To tu přece nemohlo vzniknout samo. Tuhle chodbu museli udělat lidé," uvažovala veverka Věruška. Opička Hanička vyhrkla: "Já jsem tak zvědavá, honem pojďme." A tak šli a šli. Šli dlouho, chodba je vedla stále do kopce až se najednou ze tmy ocitli v plném sluníčku na nádvoří nedalekého hradu.