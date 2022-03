Samotný městys Frymburk již přijal stovku ukrajinských uprchlíků. Od úterka tamní základní škola zapůjčila ukrajinským dětem prostory školní družiny. Tam si děti mohou hrát, učit se a navzájem se poznávat. „Ve Frymburku už je nyní 100 lidí a z toho 22 dětí. Od tohoto týdne si děti mohou hrát v prostorech naší školní družiny. Vždy jen dopoledne, poté se děti mohou najíst v jídelně ZŠ. Po jejich maminkách vyžaduji součinnost - úklid jak v družině, tak i v části jídelny. Máme štěstí, že jedna z příchozích je učitelka,“ uvádí starosta Oto Řezáč.

Právě tyto děti se budou učit plavat ve Wellness hotelu Frymburk pod dohledem Milana Bukáčka, náčelníka lipenských vodních záchranářů. „Kurz jak správně plavat a také je čekají různé hry ve vodě. Pro děti i dospělé chystáme program. Dnes nás čeká první kurz. Zatím nemůžeme říct, o co mají zájem, musíme se poznat a uvidíme co dále,“ uvedl Bukáček.

Ve Vyšším Brodě nakoupili deky, karimatky a spacáky a odvezli je na Ukrajinu. „Nyní dáváme dohromady zásilku potravin. Vše adresně zašleme do konkrétní obce na Ukrajinu. Nyní jsme schválili dar ve výši 100 000 korun, který poskytneme na transparentní účet ukrajinské ambasády,“ uvádí Jan Straka, místostarosta Vyššího Brodu. Jiný zdejší podnikatel, který si ale nepřeje být jmenován na Ukrajinu poslal 6 dodávek potřebného materiálu a potravin, které místním pomůže.

V Lipno Lake Resortu nyní bydlí zdarma 7 ukrajinských žen a 3 jejich děti. „Pravidelně jim přispíváme finančně ze svých mezd. Dnes jsme je zaregistrovali v Českých Budějovicích. Opatřujeme jim potřebné dle jejich skromných přání. Snažíme se je zapojit do pracovního procesu,“ uvádí tamější provozovatel Luboš Krejza.

Uprchlíci chodí zdarma na obědy do lipenské restaurace Admirál.

Podle Matěje Kratochvíla ze skupiny CONDUCO, která na Lipensku zaměstnává na hlavní pracovní poměr 156 lidí, se snaží podpořit ty Ukrajince, kteří patří právě do této skupiny. „Momentálně zde pracuje přes 10 ukrajinských kolegů, kteří u nás nyní bydlí zdarma. I přes to, že jsou to spíše sezónní pracovníci, garantujeme jim práci a tím i obživu minimálně v jarní mimosezóně. Mimo to dostali nabídku ubytovat na Lipně své blízké, pokud budou odcházet z vlasti. Včetně toho, že i jim se pokusíme po určitou dobu zajistit obživu v našich provozech,“ uvedl Kratochvíl.

Symbolicky potom dominanta oblasti - Stezka korunami stromů svítí v barvách Ukrajiny, tedy modro-žlutě.

Kulturní a informační centrum v Horní Plané už na 9. dubna chystá Fest Ukrajina, celý výtěžek bude věnován na pomoc lidem zasažených válkou na Ukrajině. Podle zdejší vedoucí Lucie Roubínové se bude se jednat o komponované odpoledne a večer, kdy budou program tvořit hornoplánští umělci.

Pomáhá i René Wippern, majitel přívozu v Dolní Vltavici. „Poslali jsme humanitární pomoc formou finančního příspěvku. Podpořili jsme zvířata z ukrajinských zoologických zahrad. Nakoupili jsme karimatky, spacáky a teplé oblečení.“

V nedalekém hotelovém resortu Relax v Dolní Vltavici již jsou ubytovaní ukrajinští příbuzní zdejších zaměstnanců. „Na 31. března tu symbolicky chystají ukrajinské degustační menu. 50 procent z tržeb z tohoto večera věnujeme na pomoc Ukrajině prostřednictvím organizace Člověk v tísni,“ uvedl ředitel resortu Miroslav Magerstein.

Svá lůžka nabídli majitelé ubytovacích kapacit v Černé v Pošumaví. O uprchlíky se mohou postarat v kempu a hotelu Jestřábí, v hotelu Racek, v apartmánech Panelka. „Jedná se o krátkodobé a nárazové řešení. Nejsme schopni nabídnout dlouhodobý pobyt, jde jen o tzv. záchyt před tím, než budou moci odejít na místo, kde jim bude adekvátně poskytnuta pomoc s ubytováním, prací azylem atd.,“ uvedla Adéla Černá z kempu Jestřábí I.

Není to poprvé, kdy Turistický spolek Lipenská pomáhá. Soudržnost a organizace turistického regionu mu dává sílu. „Když loni tornádo poničilo moravské obce, tak členové a partneři Turistického spolku Lipenska uspořádali sbírku a pomoc v podobě impregnovaného smrkového řeziva na moravské střechy i s dopravou v hodnotě přibližně 1 milion korun. Nyní, když vidíme co se děje na Ukrajině, snad každý má chuť nějak pomáhat. Tu menším, tu větším dílem. Dohromady celé Lipensko dokáže i při této katastrofě pomoci velmi. Většina z našich lipenských přátel to dělá jako samozřejmost, bez jakékoli medializace. Proto účelem této naší zprávy není medializace naší pomoci, ale je to jen náš vzkaz, že jsme tu, že myslíme na ty, kteří trpí a v rámci našich možností a racionality se připojujeme k pomoci,“ uvádí předseda Turistického spolku Lipenska Jiří Mánek.

Pavel Pechoušek