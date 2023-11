Největší lyžařský areál na Šumavě, rakouský Hochficht, který během zimní sezóny navštíví okolo sta tisíc českých lyžařů a snowboardistů, masivně investoval do výroby technického sněhu.

Nová sněžná děla na otočných věžích rychleji zasněží sjezdové tratě | Foto: Martin Řezáč

Investice za několik desítek milionů korun se bohužel promítla do cen skipasů, které stouply v průměru o deset procent. Na svazích Hochfichtu čeká na příchod mrazů přes 140 sněžných děl a zahájení lyžařské sezóny je naplánováno na 8. prosince.

Sněhová jistota sněhu klíčem k úspěšné sezóně

„Na základě našich zkušeností i s ohledem na trendy počasí za poslední zimy jsme téměř všechny investiční prostředky použili na posílení zasněžovacího systému, protože sníh je alfou a omegou úspěšné lyžařské sezóny. Vsadili jsme na nejvyšší kvalitu a pořídili 11 nejvýkonnějších sněžných děl na trhu. 7 děl je umístěno na vyvýšených otočných věžích, které zvládnou efektivně zasněžit velkou plochu a 4 děla jsou mobilní. Ty můžeme libovolně přesouvat tam, kde to zrovna bude potřeba.“, uvedl Gerald Paschinger, jednatel společnosti Hochficht Bergbahnen, která lyžařský areál provozuje.

Hochficht, který je největším rakouským skiareálem mimo Alpy a nachází se hned u hranic nedaleko Lipenského jezera, nabízí lyžařům 21 km sjezdových tratí, komfortní kabinkovou lanovku či dva dětské výukové parky. Výrobu technického sněhu na Hochfichtu zajišťuje přes 140 něžných děl, která v případě mrazivých teplot dokážou zasněžit sjezdovky během 4 – 5 dní. Děla už jsou rozmístěna na svazích Hochfichtu a nyní se čeká na příchod mrazů. Zahájení lyžařské sezóny je naplánováno na 8. prosince.

Zdražení kompenzují hodiny lyžování zdarma

„Ač neradi, museli jsme reagovat na rostoucí náklady i nákladné investice do výroby technického sněhu a jako většina rakouských skiareálů jsem ceny skipasů navýšili zhruba o 10%. Na druhou stranu nabídneme našim hostům ke všem skipasům od délky 1 dne zdarma lyžování navíc“, řekl Paschinger.

Každý skipas od délky 1 dne bude možné využít již předchozí den od 15 hodin, a to včetně večerního lyžování, které bude v provozu každou středu a pátek.

„Spousta natěšených lyžařů najíždí na víkendové pobyty již v pátek odpoledne a ti si díky novému bonusu užijí zdarma 4 hodiny lyžování navíc“, doplnil Paschinger. Jednodenní skipas pro dospělého koupíte nejvýhodněji za 52 € (ca. 1 250 Kč), a to online přes webové stránky, které jsou v češtině. Děti do 15 let zaplatí za 1denní skipas 26 € (ca. 640 Kč) a mládež a studenti do 26 let 42 € (1 030 Kč).

Přepočteno na kilometry sjezdovek spolu s komfortním zázemím a celkovou kvalitou služeb se jedná o ceny srovnatelné (v některých případech dokonce i nižší) s nejznámějšími českými skiareály. Naprostá většina lyžařů si kupuje skipas online přes webové stránky. Je to pohodlné, vyvarujete se možných front u pokladen a také ušetříte. Pokud byste si skipas kupovali až na pokladně, počítejte, že zaplatíte o 3 € více.

Výhodná akce pro české rodiny

Vedle výrazného posílení zasněžovacího systému se další novinky týkají zlepšení služeb a péče o zákazníky. Jedná se sice o menší novinky, nicméně z některých budou mít radost i lyžaři z Čech. V pátek 2. února na den pololetního volna se na Hochfichtu bude konat Den českého rodinného lyžování.

Každá rodina, která se včas zaregistruje přes naše webové stránky bude daný den lyžovat pouze za 60 €, což u čtyřčlenné rodiny představuje sleva téměř 75% a u početnějších rodin ještě více. Výrazné cenové zvýhodnění plánuje Hochficht také na poslední týdny sezóny, kdy stále panují velmi dobré sněhové podmínky. Po celý březen bude platit výhodná akce 3+1 den zdarma, a to i během víkendů. Vzhledem k tomu, že jihočeské jarní prázdniny připadají na březen, věří na Hochfichtu, že tím potěší mnoho jihočeských lyžařských rodin.

Na Hochfichtu se domluvíte česky

Přestože Hochficht je rakouský skiareál, domluvíte se tu česky a veškeré důležité informace u pokladen jsou rovněž v češtině. „Letos jsme rozšířili náš tým o česky hovořící pokladní, aby se návštěvníci z Čech domluvili i bez znalosti němčiny. Celkem bude v zimě na Hochfichtu pracovat přes 30 českých spolupracovníků, zejména pak na v gastronomii, půjčovně nebo jako obsluha lanovek. Nábor nadále probíhá a kdo by měl o práci na Hochfichtu zájem, najde podrobné informace na webových stránkách hochficht.at.“, řekl Paschinger.

Martin Řezáč