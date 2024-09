Svatováclavské slavnosti v Krumlově, to jsou i slavnosti piva v PORTU 1560.

Slavnosti piva budou oslavou české pivovarské tradice. Historický pivovar Český Krumlov je jediným lokálním pivovarem, jehož skvělé ležáky i Svatováclavský speciál budeme moci v rámci slavností ochutnat. Pro návštěvníky všech věkových kategorií je připraven pestrý doprovodný program, soutěže a tvořivé dílny, které potěší dospělé stejně jako děti.

V sobotu 28. září bude Port 1560 jedním z míst, kde si návštěvníci mohou vychutnat kulturu zdarma. Interaktivní expozice „Život“ v Rogendorfském paláci bude pro veřejnost otevřena od 19:00 do 23:00 hodin zcela bezplatně. Je to jedinečná příležitost pro všechny milovníky historie nahlédnout do fascinujícího života měšťanů z konce 19. století.

Pro tvořivě založené návštěvníky bude v sobotu 28. září a v neděli 29. září otevřená grafická dílna. Zde si mohou všichni zájemci s platnou vstupenkou do expozice vytvořit vlastní grafiku a odnést si ji domů jako suvenýr. Tato dílna přinese nejen účastníkům radost z kreativní tvorby, ale také možnost zažít umění zcela jiným způsobem.

close info Zdroj: Se svolením pořadatele zoom_in Svatováclavské slavnosti v Krumlově, to jsou i slavnosti piva v PORTU 1560.

Během celého víkendu bude v Pivovarské restauraci k dispozici speciální Svatováclavské menu – přehlídka oblíbených chutí z tradiční kuchyně. Zvláštností bude Svatováclavský speciál, který si můžete dát i v Beershopu Lahvárna. Svatováclavský speciál je jedinečné pivo vařené výhradně pro tuto příležitost v lokálním Pivovaru Krumlova. Pivní slavnosti potěší všechny milovníky kvalitního piva a na děti čeká spousta zábavného programu.