Každoročně se koná dne 16. října Světový den záchrany života. Cílem akce je zvýšit povědomí lidí o významu laické resuscitace, kterou lze zachránit život.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jitka Davidová

Setkat se s člověkem s oběhovou zástavou můžeme kdykoliv a kdekoliv. Stane-li se laik svědkem srdeční zástavy, představuje to pro většinu lidí mimořádně stresovou situaci. Nechat se ovládnout strachem a zůstat nečinným je nejhorší možnou reakcí, která bere pacientovi se zástavou oběhu i poslední naději na přežití. Každý člověk by měl mít povědomí o základním postupu laické kardiopulmonální resuscitace (KPR). Nikdy totiž nevíte, kdy se ocitnete v situaci, kdy budete jediným, kdo může druhému člověku zachránit život. A nemusí to být nikdo cizí.

Resuscitace je natolik jednoduchý úkon, že jej může provádět opravdu kdokoliv, dokonce i děti od věku 12 let. Nikdo si nepřeje být svědkem srdeční zástavy a už vůbec ne u blízkého člověka. Pokud taková situace nastane, stáváte se jediným člověkem, který může pomoci - a stát se hrdinou…

Srdečně vás zveme v pondělí 16. října od 17 hodin do Hospůdky na Americe v Rudolfově na přednášku, kde si zároveň společně nacvičíme správné vedení KPR na figuríně s automatizovaným externím defibrilátorem (AED).

MUDr. Jaroslav Valevský, Mgr. Ivana Bartoňová