Byl to další zvláštní rok, kdy nešlo moc plánovat. Přesto, že jsme netušili, co bude povoleno, koncem května jsme se v Diacelu (sdružení Diacel,sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií) pustili do příprav dětského tábora. Pobyty byly povoleny až 3. června 2021, pak se ještě dalších 14 dní řešilo, jak se bude testovat. Ale v sobotu 26. června tábor začal.

Diacel Písek tedy uspořádal letní tábor pro 44 zdravotně postižených dětí ve věku 8 – 17 let z celé České republiky. Letos slaví Tábor 600 let založení, a to se muselo využít. Téma celotáborové hry bylo „Po stopách husitů“, všechny hry byly postaveny na dobu husitskou, kromě zábavy si děti zopakovaly historii. Trochu jsme se báli, zda bude téma pro děti zajímavé, ale veškeré obavy byly zbytečné. Všichni si budou pamatovat hlášku ‚“Středověk byla těžká doba‘‘. Během 14 dnů si zahrály mnoho her, které vymysleli instruktoři a praktikant. Ve vedení se jednotlivé týmy střídaly, ale závěrečnou hru vyhráli těsně žlutí.

Děti hrály turnaje ve vybíjené, fotbalu, přehazované, frisbee, ringu a řadě dalších disciplín. LezeTop přivezlo horolezeckou stěnu, lanovku a bungee running a nízká lana. Opět přijela kapela „Kamarádi z pískoviště“. Nechyběla pyžamová a maškarní diskotéka, střílení ze vzduchovek, hry v lese i v klubovně, samostatné práce týmů, opékání buřtů, koupání v bazénu, bojovka. A ani letos se tábor neobešel bez různých návštěv, přijel přednosta Centa diabetologie IKEMu prof. Martin Haluzík, zástupci firem, motorkáři „Železní páni“, bývalí účastníci tábora a společnost TechData zajistila Olympiádu, vystoupení kouzelníka a také si s dětmi a instruktory zahrála fotbalový zápas.

Jako vždy se děti na táboře učily lépe zvládat svou nemoc při konzultacích s lékaři několikrát denně, psaly test, opakovaly si znalosti, vyzkoušely si aplikaci glukagenu, proběhly besedy o cukrovce a také o tom, jak se mají diabetici starat o dolní končetiny. K edukaci patří i malování na výtvarnou soutěž na téma „Můj přítel inzulín“. Toto téma je velice příznačné – letos slavíme 100 let od první aplikace inzulínu.

Tábor vždy uteče rychle,ale letos to snad bylo ještě rychlejší. Byly to skvělé dny! Všichni se už teď těšíme na další.

Hlavní vedoucí byla Zdenka Staňková, další instruktoři – Sára Stýblová, Hynek Králíček Anna Kuřátková Jiří Petr a praktikant Karel Košař.Nešlo by to bez lékařů – diabetologů – první týden to byli MUDr. Zuzana Hladíková a MUDr. Viktorie Hrádková se sestřičkou Zdenkou Lachmanováou všichni z IKEMu Praha, druhý týden to byla lékařka MUDr.Marta Klementová z DiaVize se sestřičkou Aleksandrou Vučkovičovou a MUDr.Jitka Husáková z IKEMu, všem pomáhala jako zdravotník Adéla Štanclová.