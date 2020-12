Zasloužilý velbloudí otec Jep a jeho o 13 let mladší partnerka Frieda patří mezi návštěvníky táborské zoologické zahrady k nejoblíbenějším a nejfotografovanějším zvířatům.

Velbloudi patří v ZOO k nejoblíbenějším zvířatům. | Foto: Anna Kostohryzová

Hlavně samec Jep se totiž velmi rád pomalu a majestátně prochází výběhem, jakoby naznačoval, komu tento kus půdy patří. Přitom se vystavuje hezky na odiv, takže fotografové mají ulehčenou práci. Občas vznikne i nějaké to vtipné video, například když se Jep začne drbat o své „speciální“ drbátko. Není jim nic jiného, než velký kartáč připevněný na strom. Někdy si však velbloudí pár začne hrát s návštěvníky na schovávanou. Zaleze do své komfortní ubikace a jen občas z ní vykoukne. Když v takovou chvíli zrovna vysvitne slunce, vypadá to, jako by se velbloudi chtěli opalovat.

Velbloudi dvouhrbí chovaní v ZOO Tábor pochází z nehostinných stepí a polopouští Mongolska a Číny a jsou fyziologicky přizpůsobeni extrémním ročním výkyvům teplot v rozmezí až 75 stupňů Celsia. Zdomácnělá forma velblouda dvouhrbého je rozšířená po celém světě, ale málo známým faktem je, že divoká forma je kriticky ohrožená vyhubením. Přežívá jen v mongolské poušti Gobi, zde žije pár set posledních jedinců.

Pokud máte tyto „koráby pouště“ rádi, můžete se stát jejich adoptivními rodiči. Adoptovat však můžete i všechna ostatní zvířata z táborské zoo, případně můžete jejich adopci darovat někomu jako vánoční dárek.