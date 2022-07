Do lesů na Strakonicku vyrazil v neděli 3. července 2022 Jan Malířský. V místech která prošel, rostou pouze lišky, a to pouze tam, kde je vlhko - v místech s mechem, trávou a listy buků.

I když se zdá, že je napršeno, uvnitř lesů pomalu začíná být sucho. Vodu stačí sebrat stromy a pouze na otevřenějších místech, jako jsou okraje lesa, paseky, okolí cest a parky, je nějaká naděje houby najít. Snad se to už zlepší a budeme mít z houbaření opravdu radost.