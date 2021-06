Ve dnech 21. a 22. května se na jihu Čech uskutečnil další ročník Czech New Energies Rallye. Řeč je o nejvýznamnější tuzemské soutěži pro elektromobily a vozy s alternativním pohonem.

Tato krásná tichá auta projela i přes Malšín. | Foto: Helena Vojtíšková, Malšín

Závody se jedou jako tzv. rallye pravidelnosti, při které je principem přesné dodržování organizátorem stanoveného rychlostního průměru na trase měřených testů, takzvaných zkoušek pravidelnosti. Průměry určují GPS jednotky umístěné ve vozidle, na trati všech zkoušek současně probíhá tajné měření času. Odchylka od ideálního času v každém měřeném místě znamená bodovou penalizaci.

Vyhrává ten, kdo na svém kontě bude mít nejméně bodů. O konečném pořadí v klasifikaci však nerozhoduje pouze schopnost posádky přesně dodržovat stanovený rychlostní průměr na měřených zkouškách: Během Czech New Energies Rallye zároveň musí jet co nejúsporněji. Po dojezdu do závěrečného uzavřeného parkoviště se výsledky pravidelnosti a spotřeby zkombinují, přihlédnuto bude rovněž k technickým parametrům vozidla udávaným výrobcem, přepočteným na takzvaný index energetické náročnosti.