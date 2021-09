Její první část se týká nedaleké Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně. Druhá část je věnována železnici, a to vzhledem k poloze obce Ražice, která leží na křižovatce dvou významných regionálních železničních tratí – České Budějovice – Plzeň a Ražice – Tábor. Součástí expozice je mimo jiné kolejiště, po kterém v pravidelných intervalech projíždí vláček.

V muzeu je umístěn i dětský koutek, kde si děti mohou na dotykových obrazovkách zahrát interaktivní hry a kvíz nebo si mohou vybarvit omalovánky. Za pěkného počasí lze využít venkovní Oranžové hřiště s mnoha atrakcemi včetně dětmi oblíbené lanovky.

Návštěvu muzea můžete spojit s procházkou k nedalekému rybníku Řežabinec, který je významnou ptačí rezervací. Při troše štěstí jsou zde k vidění i další druhy zvířat (např. ježci, vydry, čolci). Okolo celé rezervace vede 3 km dlouhá naučná stezka doplněná informačními tabulemi. Součástí je i volně přístupná rozhledna, ze které lze pozorovat okolní přírodu.

Kudy do muzea:

Špejchar se nachází v blízkosti železničního nádraží i zastávky autobusu, případně je možnost parkování přímo u budovy.

Otevírací doba je od úterý do soboty.

V úterý, čtvrtek, pátek a sobotu je otevřeno od 11:00 do 17:00.

Ve středu od 11:00 do 15.30.

Vstup:

Základní vstupné stojí 40 korun.

Pro děti (3-15 let), studenty a starší 60 let stojí vstupenka 30 korun.

Rodinná vstupenka (dva dospělí + max. 3 děti do 15 let) je za 120 korun.

Skupinové vstupné (minimálně 20 osob) stojí pak 20 korun na osobu. ZTP a průvodce mají vstup zdarma.

Muzeum je součástí projektu Putování za Prácheňskou perlou. Má vlastní turistickou vizitku, turistickou známku, turistickou nálepku a turistickou fotonálepku.

Během roku se tu konají i různé akce jako je rozsvícení vánočního stromku, či mikulášská. Muzeum se na podzim zapojilo i do akce Měsíc věží a rozhleden, kdy do muzea přijel Švejk a zástupci České pohádkové akademie. Švejk pak vylezl s vlajkou na návěstidlo u muzea.

Michaela Čadková - koordinátorka provozu muzea