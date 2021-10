Za účasti asi sta posádek starých automobilů a motorek se uskutečnilo 28. září 2021 Poslední kolo aneb Na odpolední kávu do Paříže. Sraz všech byl dopoledne ve Zborově, kde si účastníci dali k obědu vynikající vepřo, knedlo, zelo ve Zborovské Bumbálce. Start vyjížďky byl naplánován na 13 hodin. Ve dvě hodiny odpoledne si už každý zúčastněný vychutnával kávu se zákuskem v kempu Paříž u Suchdola nad Lužnicí. Start druhé etapy už byl s volným dojezdem domů. Počasí se vydařilo a samotná akce také.

Veteránskou jízdu Poslední kolo aneb Na odpolední kávu do Paříže si nenechal ujít Miloslav Kusbach, který akci nafotil. Děkujeme za zaslaný příspěvek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.