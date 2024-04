Za krásného teplého dne jsme vyrazili v počtu osmi dobrovolníků do přírody, abychom uklidili odpady po nezodpovědných občanech. Akce je celorepubliková známá jako Ukliďme Česko. Všichni chceme, aby příroda byla bez odpadů, zelená a krásná.

Ukliďme Česko 2024. Do sbírání odpadků v Kaplici a okolí se pustili tamní Zelení. | Foto: Strana zelených Kaplice

Uklízeli jsme jednak kolem Malše a jednak kolem silnice z Omleničky do Kaplice. Úklid kolem této silnice si vzala na starost sama jedna naše členka, což oceňujeme. Je neuvěřitelné, co dokážou řidiči aut vyhodit do příkopu.

Nedokážeme pochopit, že lidé nemohou prázdný, lehký obal donést zpátky a uklidit tam, kam patří. Častým nešvarem je odhazování obalů od různých pochoutek a plechovek od nápojů. Hodně plechovek od nápojů jsme našli pod výpustí rybníka Pentlák, tam to byla téměř černá skládka.

Pozitivní je, že je odpadů méně, než v minulosti. Úklidové akce pořádají i školy, což je výborné i výchovné. Děti sbírající odpady po jiných, nedokážou už v přírodě něco odhodit.

Všem lidem, kteří se podílejí na úklidu v přírodě vřele děkujeme.

Za Stranu zelených Kaplice Růžena Šandová