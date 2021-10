Auto jsem zaparkoval u autobusového nádraží a vydal jsem na procházku po Českém Krumlově s fotografováním.



Šel jsem okolo potravin Trefa přes kamenný most a zastavil jsem se na vyhlídce naproti hotelu Růže, kde jsem nafotil několik fotografií. Poté jsem šel přes náměstí Svornosti k Lazebnickému mostu a pokračoval cestou na zámek, kde jsem fotil medvědy a další. Poté jsem pokračoval cestou k zámecké zahradě, kde jsem nafotil několik fotografií - kašna, záhony s květinnami, atd. Pak jsem se vracel přes zámek a Lazebnický most na ostrov, kde jsem také fotil. Z ostrova jsem se přesunul na Pláštový most, i zde jsem pořídil pár snímků. Z Pláštového mostu jsem šel okolo mlýna a přesunul jsem se křece a šel jsem okolo řeky, i tam jsem fotil. Přešel jsem most u kostela Svatého Víta po silnici jsem šel k Židovské synagoze a vracel se přes park, abych i na těchto místech použil foťák. Přes náměstí Svornosti a kamenný most a kolem potravin Trefa jsem došel ke svému automobilu a vracel jsem se do Českých Budějovic.

Výletu jsem si krásně užil a vřele doporučuji návštěvu Českého Krumlova.

Petr Dolejší