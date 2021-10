Ve čtvrtek 23. 9. 2021 se po dlouhé době na pobočce Mír Městské knihovny Český Krumlov konalo tvoření. "Na začátku školy se vždy hodí záložka do sešitu, učebnice, knížky, a tak jsme si jich také pár vyrobili. Pod vedením Karolíny Pimparové jsme si ještě udělali korálkový náramek," uvedli zástupci Městské knihovny Český Krumlov. Děkujeme za poskytnuté fotografie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.