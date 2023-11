Český Krumlov nabídne v adventním čase pestrý program. Městem projde průvod andělský i pekelný, děti se mohou těšit na Mikuláše a Bílou paní, která vyzvedne jejich dopisy pro Ježíška. Předvánoční program toho však slibuje daleko víc. Adventní trhy oživí koncerty různých žánrů, pro zámecké medvědy se na Štědrý den chystá hostina a chybět nebude ani velkolepý živý betlém.

Adventní Český Krumlov bude andělský a pohádkový | Foto: Tereza Procházková

Advent v Českém Krumlově odstartuje s prvním prosincovým dnem. Na náměstí Svornosti začnou adventní trhy, které potrvají až do 1. ledna 2024. Od pondělí do čtvrtka budou otevřené od 11 do 18 hodin, od pátku do neděle mezi 10. a 19. hodinou. Zároveň je doplní víkendový kulturní program – vystoupí lokální kapely i muzikanti z jiných koutů republiky, koledy zazpívají děti z místních škol a školek.

„Vánoční strom se bude slavnostně rozsvěcet v neděli 3. prosince v půl páté odpoledne. O dva dny později se chystá mikulášská nadílka, na kterou naváže pekelný průvod krampusů ze Široké ulice směrem na náměstí Svornosti. Z programu bych vypíchla ještě adventní soboty v Klášterech, které budou hlavně ve znamení tvoření a řemesel,“ zve do Krumlova Zdeňka Chaloupková, produktová manažerka turistické oblasti Český Krumlov Region.

Adventní víkendy slibují také komentované prohlídky města. Ty jsou pro zájemce připravené zdarma každou sobotu od 14 hodin, avšak je nutná rezervace. Co jistě potěší a navnadí zejména děti, to je Ježíškova pošta. Ta přijímá dopisy Ježíškovi od 1. do 9. prosince ve schránce na Klášterním dvoře. Dva týdny před Štědrým dnem dorazí do města Bílá paní, aby dopisy vyzvedla a odvezla je samotnému Ježíškovi.

Jeden z vrcholů adventního programu spadá letos na pátek 15. prosince, kdy se Český Krumlov promění v město andělů. Chystá se totiž velký andělský průvod, který doprovodí Jiří Strach, režisér úspěšné filmové pohádky Anděl páně, jejíž druhý díl se natáčel právě v Českém Krumlově. „Do průvodu se může zapojit každý, jen je třeba dorazit ve vlastním andělském kostýmu. Setkání andělů je v 16:45 hodin na Klášterním dvoře a dál se půjde přes Latrán, Radniční ulici a náměstí Svornosti ke kostelu svatého Víta,“ doplňuje Chaloupková.

Kdo si z pestrého programu ještě nevybral, toho může zlákat živý betlém v předvečer Štědrého dne. Na druhém zámeckém nádvoří ho krumlovští odehrají dvakrát, a to v 16:15 a 18:30. A kdo by na Štědrý den chtěl potěšit zvířecí duše a žaludky, může dopoledne přinést krumlovským medvědům ovoce či jiné pamlsky. Mezi tradičními akcemi nebude chybět ani Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby, která v podání Smíšeného pěveckého sboru Perchta a Krumlovského komorního orchestru zazní 20. prosince v klášterním kostele ve Zlaté Koruně a 26. prosince v kostele sv. Víta v Českém Krumlově.

Do nového roku můžete vykročit za doprovodu kapely HK Band na krumlovském náměstí Svornosti. Adventní čas v Českém Krumlově uzavře Tříkrálový průvod městem a „sfouknutí“ vánočního stromku v sobotu 6. ledna.

Tereza Procházková