· 19:00 – 20:00 přednáška Ondřeje Moravce a Tomáše Bintera ml. o expedici do Pamíru

Dorazí rovněž ti nejlepší v průběžném hodnocení ČP do 14 let v boulderingu i lezení na obtížnost v kategoriích U14 a U12 – Natálka Paarová, Jan Štípek, Adam Paar, Lucie Vojáčková, David Suchý a Veronika Harmáčková. Sparingpartnery jim budou další vynikající lezci mládežnických i dospělých kategorií. Ukázky povedou kromě trenérů domácího oddílu Ondřeje Švece a Jakuba Dvořáka další čeští špičkoví trenéři – mj. bývalý hlavní trenér reprezentace ČR a osobní trenér řady reprezentantů Tomáš Binter st., trenér pražské Horoakademie Karel Rejchrt, trenér nového pražského týmu Climbing Academy Marian Havel atd.

Soutěžní lezení je v současnosti olympijským sportem, který vyžaduje systematickou přípravu již od mládežnických kategorií. Aktuálně nejúspěšnějším českým projektem péče o talentovanou mládež do 14 let je LANO TOP TEAM, který zajišťuje komplexní servis pro nejlepší české závodníky od nejmladších kategorií po dospělé. Součástí projektu jsou také trenéři oddílu HORN climbing Písek, kteří se podílejí i na přípravě několika mládežnických reprezentantů. „Spolupráce mezi trenéry a dalšími specialisty je jedinou cestou k tomu, aby sportovci dostali skutečně kvalitní péči,“ říká předseda oddílu HORN climbing Písek Jakub Dvořák.

„Lezení považuji za výborný sport zejména pro děti. Sám s nimi rád lezu,“ říká Ondřej Moravec, medailista OH, MS a SP v biatlonu, který se otevření písecké bouldrovky zúčastní. Diváci se s ním mohou setkat jak přímo na stěně při lezení a autogramiádě, tak na večerní přednášce s promítáním z letošní expedice do Pamíru. O své zážitky se s diváky podělí společně s dalším účastníkem expedice, trojnásobným vítězem Českého poháru v lezení na obtížnost a fotografem Tomášem Binterem ml.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.