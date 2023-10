/FOTO, VIDEO/ V Rožmberku po dvou letech plánují Hubertské slavnosti. V sobotu 21. října je připravený bohatý program, jehož součástí bude myslivecký průvod, koncert trubačů, ukázka vábení jelenů a také troubená a zpívaná Hubertská mše ve zdejším kostele. Připravená je také ukázka lovu orla v honitbě.

Rožmberské slavnosti. | Video: Pavel Pechoušek

Pro děti zase lesní a myslivecká pedagogika. Program završí taneční zábava v tamním hotelu Růže. Bude se jednat o největší akci svého druhu v regionu Šumavy a Lipenska, a druhou největší na jihu Čech. Před dvěma lety město Rožmberk tuto tradici obnovilo, 20 let předtím se nekonala.

Samozřejmostí jsou bohaté zvěřinové hody, kde se budou podávat různé speciality, jako například divočák na rožni. Podle organizátorů nejsou zvěřinové hody vhod jen fajnšmekrům z řad myslivců, ale především těm návštěvníkům, kteří s konzumací zvěřiny nemají žádné nebo malé zkušenosti.

„Chtěli bychom touto cestou lidi se zvěřinovými jídly seznámit, protože jsou chutná a mají vysokou dietetickou hodnotu. Bude možné ochutnat zvěřinu z divočáka, jelena, daňka či muflona. Jistě zaujme i divočák na rožni ve speciální úpravě,“ uvádí Roman Urbanec, jednatel firmy Agrowald Rožmberk, který je společně s městem Rožmberk hlavním organizátorem akce. Na zdejším náměstí budou stánky s mysliveckými předměty, zvěřinovým občerstvením, pivem Hubertus a vínem z Kobylí. Podle Urbance chce Rožmberk navázat na tradici šlechtického rodu Buqoyů, kterému více než 300 let patřilo zdejší panství i s hradem založeným ve 13. století.

Dalším důvodem pořádání akce je i větší popularizace myslivosti široké veřejnosti a také zatraktivnění regionu a prodloužení turistické sezony, která se jinak odehrává pouze v letě a je velmi intenzivní. „Důvodem je její prezentace, jako kulturně - historického dědictví, které je neodmyslitelně spjato nejen s Rožmberským dominiem, ale i s historickým vývojem celé střední Evropy,“ uvádí Urbanec. „Hrát se bude Hubertská mše B dur Petra Vacka a Josefa Selementa. Jedná se o mši troubenou a zpívanou. Účinkovat budou Jihočeští trubači a Lišovský chrámový sbor. Mši zakončí fanfárami i Schwarzenberská granátnická garda z nedalekého Krumlova. Před kostelem pak bude vytrubovat trubačský soubor našich přátel z Rakouska,“ doplňuje.

„V Rožmberku dýchá historie na každém kroku a k ní patří i okolní hluboké lesy a myslivecké tradice. Ne náhodou si Rožmberkové pro své sídlo vybrali právě tuto oblast. Hubertské slavnosti se podařilo obnovit díky nadšení místních patriotů, zejména díky panu Urbancovi z Agrowaldu. Kdo se byl podívat před dvěma lety si to ani tentokrát nenechá ujít. Kdo ještě nebyl, určitě neváhejte. Jedná se o akci, kde se snoubí historie, kultura, příroda, trubači v krásných mysliveckých kostýmech. Je to zážitek, který se vám vryje do paměti na hodně dlouho. Tak na viděnou v Rožmberku," zve Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska.