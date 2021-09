Vlasta Slípková viděla stovky exotických motýlů žijící v klimatu deštného pralesa. Někteří z nich měli rozpětí křídel až 20 cm. "Pak jsem na kávu a procházku okolím vyrazila do loděnice," říká ke svému výletu čtenářka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.