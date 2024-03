Coural jsem v uplynulých dnech po místních sídlištích a vztyčenou hlavou zvědavě rozhlížel po panelácích. Důvodem této mé zvědavosti bylo, zda už i do mého rodného Krumlova dorazil nový módní trend: chov slepic v paneláku na balkoně.

Výstavní exempláře slepic. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Zatím se tak nestalo. Žádné kvokání nebylo slyšet. Paneláky málokomu vadí, zvykli jsme si na ně, ale chovat slepice v nich by asi vadit někomu mohlo, napadlo mě. Dalším důvodem může být i to, že v každém paneláku by musel být uveleben alespoň jeden kohout, kterého by si lidé půjčovali, aby dopřáli za odměnu svým slepicím trochu radosti za to, že jim snáší vejce; ať si „holky“ užijou.

Sice to na první pohled nevypadá jako nějaká složitost, nicméně muselo by dojít mezi nájemníky domu k dohodě, kdo bude vlastnit toho kohouta a kolik se zaplatí za jeho půjčení. Nabízí se rovněž zřídit ve městě půjčovnu kohoutů. V ní by současně mohla být i půjčovna slepic – třeba na leasing. Vajíčka na velikonoční kraslice by pak měli panelákovci vlastní. Ale tato podnikatelská aktivita je zatím jen ve hvězdách.

Koledníci budou s velikonoční pomlázkou určitě zase letos k vidění. Možná přifrčí do Krumlova vykoledovat si kraslici třeba i lufťáci. A podařilo se mi zjistit, jak si Vejři kdysi uměli vykoledovat pivo. Je to vidno na této kresbě pana Martenka.

Zdroj: Miloslav Martenek

Veselé Velikonoce nad bodem mrazu vám vážení Krumlováci přeje:

Jan Vaněček – českokrumlovský spisovatel, humorista