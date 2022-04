Měl jsem tu čest být na čestné tribuně se všemi výše jmenovanými jako zástupce organizace Lazarus Union a mohl jsem válečné veterány pozdravit, jelikož se mezi nimi nachází také mnoho členů této mezinárodní organizace. Mile mě potěšila přátelská atmosféra, ve které se setkání odehrávalo, bylo vidět, že mezi bývalými vojáky českokrumlovské posádky vzniklo mnoho přátelských vazeb, které přetrvávají desetiletí.

Válečným veteránům jsem nabídl pomocnou ruku při vybudování komunitního centra pro válečné veterány v Českých Budějovicích. Projekt centra byl aktuálně zařazen do projektů z participativního rozpočtu města Českých Budějovic a v říjnu budou o těchto projektech rozhodovat občané Č. Budějovic. Pokud budeme úspěšní, veteráni získají pro svou činnost 2 000 000 Kč.

Také jsem zahájil na portálu HitHit sbírku pro menší klubovnu válečných veteránů v Českém Krumlově.

Připadá mi, že by bylo příznačné v tomto jubilejním roce 30. výročí zahájení misí UNPROFOR veteránům z této ojedinělé (jediné) základny OSN v České republice vybudovat místo setkávání, které by do budoucna mohlo sloužit i jako malé muzeum této základny a centrum vzdělávání a osvětové činnosti. Takové místo v jižních Čechách dlouhodobě chybí, přestože se zde nachází jedna z nejpočetnějších komunit válečných veteránů v republice (asi 200 osob).

Jiří Kopal