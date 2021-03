O Vítkův hrádek, které byl dosud otevřený, byl v lednu nebývalý zájem. Na čas však musí nyní zavřít.

Vítkův hrádek | Foto: archiv Vítkův hrádek

Nejlepší začátek roku, co se návštěvnosti týká, zažívá Vítkův hrádek ležící nedaleko Přední Výtoně na Lipensku. Členové Spolku přátel Vítkova hrádku, kteří se o nejvýše položenou hradní zříceninu u nás starají již 22. sezónu, tolik návštěvníků nepamatují. O tomto víkendu sem přišlo více než 300 lidí. Desítky lidí sem chodili i v pracovní dny. Vzhledem k odlehlosti lokality to v tuto dobu nebylo zvykem, i když jsou z Vítkova hrádku nejkrásnější výhledy na Lipno i Alpy. "Standardně jsme v tuto dobu měli od pondělí do pátku zavřeno. Na Vítkův hrádek nikdo nepřišel. Letos byla situace jiná," uvádí Miroslav Kovačičín, který stojí za obnovou této hradní zříceniny a je předsedou Spolku.